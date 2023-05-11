«Молот» покинули братья Ушенины

Перед новым сезоном состав «Молота» покинули Вячеслав и Владислав Ушенины. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Хоккеисты долгое время выступали за пермскую команду, а затем за клубы КХЛ. В прошлом году форварды вернулись в состав «Молота» в ходе сезона, спустя восемь лет, и помогли команде выйти в плей-офф. Где продолжится карьера игроков — не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Также стало известно, что с пермским клубом подписал контракт Денис Дюрягин. В ВХЛ игрок дебютировал в сезоне-2014/2015 в составе нефтекамского «Тороса». Затем он выступал в рядах «Ижстали», «Зауралья», «Динамо СПб» и новокузнецкого «Металлурга». В сезоне-2020/2021 в составе «Металлурга» стал серебряным призером ВХЛ.