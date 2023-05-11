Филиал ПАО «Россети» модернизировал системообразующую линию Зауралья

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС – Вятка». В результате повышена надежность передачи электроэнергии потребителям Кировской области с численностью населения более 1,3 миллионов человек, а также крупным промышленным предприятиям.



Специалисты заменили на энергообъекте дистанционные распорки, гасители вибрации, а также установили более 60 птицезащитных устройств, препятствующих нахождению птиц на опорах. Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода расщепленной фазы линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах, а гасители вибрации предназначены для предотвращения высокочастотных колебаний грозозащитного троса при влиянии движения воздушных масс.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС – Вятка» составляет 345 км. По ней осуществляется межрегиональный транзит между Объединенными энергосистемами Урала и Центра и переток мощности между Кировской, Пермской, Удмуртской и Костромской энергосистемами. От стабильной работы линии зависит электроснабжение Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича и прилегающих районов. От нее получают электроэнергию объекты железной дороги и химического комплекса.