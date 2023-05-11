На Кубани бизнесмена подозревают в хищении 900 тысяч рублей из краевого бюджета

Прокуратура Приморско-Ахтарского района возбудила уголовное дело за мошенничество с бюджетными средствами при благоустройстве социально-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что индивидуальный предприниматель при освоении средств из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Дети Кубани» не выполнил работы по благоустройству спортивной площадки реабилитационного центра. Деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело по материалам проверки возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгли. Работы по благоустройству выполнены в полном объеме новой подрядной организацией.

Олег Исаев

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