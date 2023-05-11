Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Иваново с 1 июня, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Рейсы запланированы ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывать в Иваново в 22:17. Обратный рейс запланирован в 6:55 следующего дня. «Ласточка» будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Шуе. Время в пути составит около трех часов – в среднем на два часа меньше, чем у других поездов.

Продажи билетов открыты. На момент публикации цены на ближайший рейс до Иванова начинаются от 1,1 тыс. руб.

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Анастасия Еремина