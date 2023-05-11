Почти 3,6 тысячи жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

В Удмуртии в медицинские организации из-за присасывания клещей с начала сезона обратились порядка 3,6 тыс. человек, в числе которых 21,7% — дети. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, наибольшее количество обратившихся отмечалось в Завьяловском, Игринском, Малопургинском и Увинском районах, а также в Ижевске, Воткинске и Можге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По результатам исследования возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 28 случаях из 2857, боррелиоза — в 851 случае из 2299. Всего зарегистрировали по 11 случаев подозрения на заболевание клещевым энцефалитом и боррелиозом.