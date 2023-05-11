«Brabus в представлении не нуждается»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как изменился электромобиль и на сколько подорожал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brabus Фото: Brabus

Знаменитое тюнинг-ателье Brabus представило переработанную версию флагманского электромобиля марки Mercedes-Benz.

Еще пару лет назад модели представительского класса EQS прочили у нас в стране большое будущее. Российская премьера огромного пятиметрового электромобиля состоялась в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. До этого машину показывали только в Китае, что говорило о многом.

В грядущем успехе модели уверял меня тогда и генеральный директор «Мерседес-Бенц РУС» Хольгер Зуффель, который говорил, что российская премьера — это не столько демонстрация приверженности концерна Daimler «зеленым технологиям», сколько прагматичный расчет. Опросы показывали, что интерес состоятельных россиян к электромобилям неуклонно растет.

Компания Brabus в представлении тоже не нуждается. Еще в 90-е мы знали, что лучше «Мерседеса» может быть машина этой же марки, над которой поработали в немецком городе Ботроп, где ее сделали «злее» и по сути, и по внешнему виду. Можно ли сделать «злее» электромобиль представительского класса? Вот рецепт от Brabus: за основу был взят 658-сильный вариант Mercedes-AMG EQS, силовую установку трогать не стали. Зато за счет фирменного обвеса из углепластика, а также заниженной пневмоподвески собственной конструкции у электромобиля на 7% уменьшился коэффициент аэродинамического сопротивления и на 40% выросла прижимная сила. В теории это должно положительно сказаться на управляемости и повысить запас хода на одном заряде батареи. Из декоративных изменений отметим фирменные 22-дюймовые колесные диски, а также использование веганской ткани для декора отдельных элементов интерьера. Все вышеупомянутые работы увеличили цену и без того не самого дешевого автомобиля на €100 тыс.

Насколько все это касается потенциальных покупателей из России, сказать сложно. На официальном сайте Brabus наша страна присутствует, но поиск дилера результата не дает.