Житель Учалов приговорен к семи годам колонии за хранение оружия

Учалинский районный суд приговорил 50-летнего Ильдара Гумерова к семи годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 107 тыс. руб.

Он признан виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, 1 ст. 223 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, осужденный недалеко от села Буйда нашел три гладкоствольных ружья, которые переделал в два карабина и обрез, а затем самостоятельно изготовил патроны к ним. Части огнестрельного оружия, 400 патронов и более 3 кг пороха, которые он хранил в своем гараже, были изъяты полицейскими во время осмотра.

Подсудимый не признал вину. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Майя Иванова

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