Цифровой рубль в России имеет все шансы стать третьим видом валюты после наличных и безналичных денег. На него можно будет покупать буквально все. При этом все сделки будут фиксироваться, поэтому продать угнанный автомобиль, купить квартиру у «черных риэлторов» или перевести деньги мошенникам будет невозможно. Потому что в блокчейн (цепочка блоков в IT-облаке), где работает цифровой рубль, фиксируются отпечатки любой сделки, включая предыдущие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Золотов, председатель комитета по промышленности челябинского областного отделения общественной организации «Опора России»

Фото: предоставлено челябинским областным отделением «Опоры России» Павел Золотов, председатель комитета по промышленности челябинского областного отделения общественной организации «Опора России»

Фото: предоставлено челябинским областным отделением «Опоры России»

Сам цифровой рубль — это просто запись с цифрами, как на обычной банковской карточке. Валюта будет выпускаться Центробанком и зачисляться на счета граждан. С его приходом недоверие при заключении сделок в бизнесе или при покупках с рук у простого населения уйдет в прошлое.

Незаконные сделки не смогут совершаться, потому что каждая покупка будет видна в блокчейн. Можно будет проследить, откуда к вам пришли деньги, которыми вы расплатились, например, за продукты или услуги ЖКХ.

Бизнесу цифровой рубль будет нужен для организации расчетов: оплаты сырья, товаров, услуг и т.п. Переводы будут записываться в блокчейн согласно пунктам специального контракта, называемого смарт-контракт: в нем зафиксированы все правила, по которым компания покупает металл, или выплачивает зарплату рабочим. Если перевод средств (транзакция) не учтен в смарт-контракте, перевода не будет.

В конечном итоге все это нужно для тотального обеления экономики. Не нужны будут банкам залоги от бизнеса, не нужны будут спецсчета, казначейские счета, чтобы расходование цифрового рубля было подконтрольно. Контроль будет автоматический.

Для государства в целом цифровой рубль важен в достижении «технологического суверенитета». Через пошаговое штрихкодирование, от «закупа» (условного) сырья до выхода подшипника можно будет видеть создание добавленной стоимости продукции на предприятиях, отраслях и регулировать межотраслевой баланс, обеспечивая равномерный рост экономики и выполнения показателей по импортозамещению. Причем будет видно, какие отрасли, какие предприятия, какие субъекты МСП не нуждаются в господдержке, а какие нужно поддерживать по причине перепроизводства или других причин.

Важно, что при этом будет соблюдаться так необходимый для регулирования экономики принцип - информация о транзакциях будет собираться своевременно, достоверно и в полноте. Далее она будет обрабатываться, выдаваться в ясную картину.

Государство будет способно насыщать отстающие отрасли и «осушать» отрасли, где намечается перепроизводство.

Уверен, что цифровой рубль будет полезен для экономического развития России. А каждой экономике мира (или зоне хождения цифровой валюты) возможно будет сбалансировать экономики внутри стран и выдавать информацию для межстранового баланса, не сосредотачивая избыточную прибыль у транснациональных корпораций.

Павел Золотов, председатель комитета по промышленности челябинского областного отделения общественной организации «Опора России»