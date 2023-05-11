Мэры российских городов обсудят развитие территорий на форуме недвижимости «Движение»

Мэры российских городов примут участие в панельной дискуссии о развитии городов на форуме недвижимости «Движение». Спикеры поделятся своим опытом в формировании городской стратегии, а также расскажут, как создавать условия для развития и комфортной жизни в городе.

Фото: ООО "Форум недвижимости "Движение"

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 2 июня в Сочи. На нем параллельно будут идти две программы: Город девелоперов в «Розе Хутор» (31 мая — 2 июня) и Город риелторов в Красной Поляне (30 мая — 1 июня).

В программу для девелоперов включены лекции, тренинги, круглые столы, панельные дискуссии и мастер-майнды. Участники будут обсуждать развитие городов, архитектуру и продукт, управление, маркетинг, продажи, сервис и работу управляющих компаний.

Хедлайнером программы станет дискуссия о развитии городов, в которой примут участие мэры Тюмени, Нижнего Новгорода, Липецка, Перми и других городов. Модератором выступит Ольга Романец, генеральный директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области. Инициаторы дискуссии — представители бизнеса и власти города Тюмень. Градоначальники обсудят промышленность в городах и инвестиционную политику, какой горизонт планирования у города и как формировать стратегию его развития. Также главы городов обменяются опытом создания комфортных условий для полноценной жизни в городской среде. В дискуссии также примет участие Наталья Зубаревич, экономист-географ, научный сотрудник ВШЭ.

— В этом году мы впервые пригласили на форум мэров городов, чтобы обсудить, как застройщики в синергии с органами власти могут развивать городское пространство и создавать наилучшие условия для комфортной жизни людей,— отметил основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.

Также на площадке девелоперов 31 мая состоится панельная дискуссия «Настоящее и будущее российского девелопмента», в ней примут участие: Сергей Пахомов, председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Михаил Хазин, макроэкономист, Александр Ручьев, президент ГК «Основа».

А с 1 июня участники будут работать на секциях: управление, маркетинг, сервис, архитектура и продукт и продажи. Программа форума будет дополняться, следить за обновлениями можно на сайте и в соцсетях форума.

В вечернее время запланирована насыщенная программа, в которую включены тематические квизы, выступления стендап-комиков Виктора Комарова, Стаса Старовойтова и Ивана Абрамова, концерты групп: Фрукты, IOWA, Танцы Минус, Елка.

Стать участником форума недвижимости «Движение» и следить за обновлениями программы можно на сайте.

Справка: Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 2 июня 2023 года на территории курортов «Роза Хутор» и Красная Поляна. Это деловое событие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны. Всего порядка 3000 участников и более 100 спикеров. В рамках «Движения» пройдет 15-я федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Организатор форума — архитектурно-брендинговая компания DeVision.

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