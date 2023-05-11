В КПРФ предложили усилить координацию работы контрольно-счетных органов муниципалитетов с ГКК Удмуртии

Руководитель фракции КПРФ в госсовете Удмуртии Владимир Бодров предложил выстроить систему координации работы контрольно-счетных органов муниципалитетом в государственным контрольным комитетом республики. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Он отметил, что в каждом городе и районе есть контрольно-счетные органы, которые следят за эффективным расходованием бюджетных средств на местном уровне. На встрече с новым руководителем контрольного комитета Удмуртии Михаилом Туминым КПРФ выступила с предложением ввести прямую подотчетность этих органов контрольному комитету. Депутаты считают, что это позволит повысить качество использования бюджетных средств и уровень финансового контроля.