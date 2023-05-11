Нового гендиректора Пермского театра оперы и балета представят до конца мая

После расторжения контракта с генеральным директором Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Довлетом Анзароковым дальнейших кадровых перестановок не планируется. Новый руководитель в театре появится до конца месяца. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщила глава краевого минкульта Алла Платонова.

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«В данный момент нет речи о дальнейших кадровых перестановках: идут репертуарные спектакли, готовятся важные премьеры, и крайне важно создать все условия для коллектива. Безусловно, главный вопрос — кто станет новым директором театра. Сейчас мы ведем переговоры, и до конца мая представим нового руководителя труппе и зрителям»,— рассказала госпожа Платонова.

Министр также отметила заслуги бывшего руководителя театра: «Я благодарна Довлету Чесиковичу за его работу. Он взял на себя управление одним из лучших театров страны в очень сложный момент, смог продолжить и развить существующие здесь традиции (такие как концертные исполнения опер, большие гастроли и другие). Его достижения бесспорны».

Довлет Анзароков был назначен генеральным директором театра в июне 2021 года, а вчера стало известно о его уходе с должности. Сам господин Анзароков написал в соцсети, что уволился не по соглашению сторон, а из-за конфликта с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой.