Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Удмуртии

В Удмуртии и еще 11 регионах России прогнозируются чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров в ближайшие дни. Как отметил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода будет способствовать распространяю огня в случае неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога. Об этом пишет «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской и Иркутской областях, а также на Алтайском крае и юге Свердловской области. Четвертый класс ожидается на юго-востоке ПФО, на юге Урала. В других регионах угроз для возникновения природных пожаров нет.

Напомним, по данным гидрометцентра Удмуртии, на этой неделе ожидаются дожди и ветреная погода. В период с 11 по 13 мая столбик термометра ночью окажется в пределах 0..+5°С, а днем потеплеет до +14..19°С.