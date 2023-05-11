В Свердловской области изменят систему расчетов при строительстве бюджетных зданий

С 2024 года бюджетные объекты в Свердловской области будут строить по обновленному методу расчета цены для контрактов. Так, подрядчики при определении затрат на строительство зданий будут опираться на реальную рыночную стоимость стройматериалов и услуг рабочих, а не на «устаревшие нормативы». Об этом сообщили в пресс-службе СРО «Уральское объединение строителей».

«Мы выступаем за качественную работу подрядчиков, а новый способ расчета стоимости контракта – отличная антидемпинговая мера, которая не позволит недобросовестным исполнителям снижать цену контракта ниже рыночной. Кроме того, РИМ даст возможность честным подрядчикам заработать больше»,– заявил заместитель гендиректора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

Он отметил, что благодаря данному методу зарплаты рабочих на стройках может вырасти на 7%. А сама стоимость строительства может увеличится до 5%, как это было в других регионах-пилотах.

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