Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Милана взорвался фургон

Взрыв произошел в центре Милана. Горят припаркованные автомобили, сообщил телеканал Sky TG24. Как пишет Leggo, по предварительным данным, взорвался фургон.

Фото: Claudia Greco, Reuters

Фото: Claudia Greco, Reuters

Взрыв произошел рядом с Римскими воротами на площади Золотых Медалей около 11:30 по местному времени (12:30 мск). По информации Sky TG24, взрыв произошел на улице Пьер Ломбардо, по данным Milano Today — на пересекающей ее улице Вазари. Над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма. На место приехали спасатели и медики.

Пострадали как минимум четыре человека, пишет Corriere della Sera. Reuters со ссылкой на пожарных сообщает об одном пострадавшем.

Как пишет Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев, пожар начался с фургона с кислородными баллонами. Сначала загорелся один из баллонов, после чего произошел сильный взрыв.

Из-за взрыва эвакуировали здание местной школы Istituto Suore Mantellate и жителей близлежащих домов, пишет Sky TG24.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...