В центре Милана взорвался фургон

Взрыв произошел в центре Милана. Горят припаркованные автомобили, сообщил телеканал Sky TG24. Как пишет Leggo, по предварительным данным, взорвался фургон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco, Reuters Фото: Claudia Greco, Reuters

Взрыв произошел рядом с Римскими воротами на площади Золотых Медалей около 11:30 по местному времени (12:30 мск). По информации Sky TG24, взрыв произошел на улице Пьер Ломбардо, по данным Milano Today — на пересекающей ее улице Вазари. Над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма. На место приехали спасатели и медики.

Пострадали как минимум четыре человека, пишет Corriere della Sera. Reuters со ссылкой на пожарных сообщает об одном пострадавшем.

Как пишет Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев, пожар начался с фургона с кислородными баллонами. Сначала загорелся один из баллонов, после чего произошел сильный взрыв.

Из-за взрыва эвакуировали здание местной школы Istituto Suore Mantellate и жителей близлежащих домов, пишет Sky TG24.

Олеся Павленко