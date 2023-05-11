В летнем сезоне «Роза Хутор» открывает новые пешие тропы

Гостям курорта будут доступны 24 тропы с протяженностью пеших маршрутов более 110 км



Фото: Пресс-служба Роза Хутор

Курорт продолжает развивать природный туризм в горах Сочи как стратегическое направление своей деятельности в летний сезон. В этом году создается новая карта пеших троп. Как отмечает руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская: «Теперь мы оперируем именно понятием пеших троп, по которым можно составить индивидуальные маршруты. Их карта стала более разветвленной и разнообразной. На курорте будет работать 24 пеших тропы, из них четыре — совершенно новые».

Впервые курорт классифицирует тропы на три категории в зависимости от сложности: зеленые — легкие, синие — средние и красные — наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. Именно такими цветами они будут помечены и на специальной карте троп курорта, которую получат все отдыхающие для выбора подходящих маршрутов. Таким образом, в этом летнем сезоне сделан фокус на возможности самостоятельного планирования похода в горы. «Это дополнительное преимущество для наших гостей, теперь, ориентируясь на карту, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте. Мы также обновили систему навигации, на важных перекрестках разместили столбы с навигационными стрелками, через каждые 100-150 метров установлены маркировочные знаки, информационные стенды, где можно посмотреть свое местонахождение, общую карту троп и т. п.»,— говорит Ольга Падейская.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор

Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем «Тропа Йети» и «Озерный Траверс». Далее, в середине месяца, начнут работать маршруты по природному парку водопадов «Менделиха», это «Малое кольцо» и «Среднее кольцо». Большинство троп, в том числе и новые — «Путь тритона», «Календула», «Лабиринт», «100 пихт»,— будут открываться в июне и июле. Горный кемпинг курорта «Нахазо» начнет действовать с первого июля, как и новые радиальные тропы вокруг него.

По словам руководителя Управления активного туризма и отдыха горного курорта «Роза Хутор», каждая тропа имеет свою «изюминку». «Например, "100 пихт" проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами (зимой это сноупарк, где все элементы для трюков сделаны из природных материалов). На этой тропе растут пихты Нордмана, их фитонциды и хвойный аромат в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм. А на тропе "Путь Тритона" можно встретить озеро краснокнижных тритонов»,— поясняет Ольга Падейская.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор

Почти по всем тропам можно составить индивидуальные маршруты и пройти их самостоятельно. Однако в Центре активного отдыха «Роза Хутор» предложат услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, которые не только сопроводят в походе, но и расскажут об истории, флоре и фауне региона. Два маршрута по тропам «Юрьев Хутор» и «От снежников до водопадов» доступны только в сопровождении проводника. «Мы гордимся нашими опытными гидами, многие из которых работают на курорте со времен Олимпийских игр в Сочи. Все имеют сертификаты гидов-проводников, прошли специальное обучение, умеют оказывать первую помощь. Это люди, которым можно довериться»,— говорит Ольга Падейская.

Услуги по организации пеших походов, экскурсий в горы предоставляет Центр активного отдыха курорта. Кроме пеших троп, на «Роза Хутор» действуют и несколько велосипедных маршрутов. Велосипеды можно взять напрокат в пунктах Роза Долины или Горной Олимпийской деревни.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» продолжается обычно до ноября.

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