Химия и жизнь

«Коммерсантъ Стиль» — о том, почему вернулась мода на химическую завивку и как ухаживать за волосами обладателям таких причесок.

Кажется, все дело снова в Востоке: мировая популярность К-pop групп привела к всплеску интереса к мужской химической завивке: в соцсетях такие прически (в поиске — «perm» или «перманент») набирают десятки миллионов просмотров — все для того, чтобы вдохновиться тем, как выглядят кумиры, и стараться им соответствовать. Гладкая, ухоженная кожа, безукоризненный наряд и идеальные волосы — таковы сегодня корейские звезды. Впрочем, более взрослое поколение видит причину несколько в ином драйвере. Например, известный колорист Алекс Контье считает, что на взлет популярности химзавивки повлияло кино. «Сначала мы наблюдали небрежные кудри Аарона Тейлор-Джонсона в ''Анне Карениной'', потом на мужской мозг воздействовал образ красавца-маньяка Пенна Бегджли в сериале «Ты», ну и, конечно, ''краши'' нашего времени Тимоти Шаламе и Кит Харрингтон из ''Игры престолов''. Как тут удержаться?» — добавляет он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аарон Тейлор-Джонсон Фото: East News Пенн Бегджли Фото: East News Тимоти Шаламе Фото: Jeff Spicer / Jeff Spicer / Getty Images for Warner Bros Кит Харрингтон Фото: Mike Coppola / FilmMagic Следующая фотография 1 / 4 Аарон Тейлор-Джонсон Фото: East News Пенн Бегджли Фото: East News Тимоти Шаламе Фото: Jeff Spicer / Jeff Spicer / Getty Images for Warner Bros Кит Харрингтон Фото: Mike Coppola / FilmMagic

Однако задолго до перечисленных сериалов и фильмов нужно вспомнить рок-сцену 1980-х: Джон Бон Джови, группа «Европа» — все они носили прически, которые были неотъемлемой частью созданного ими брутально-романтического образа. В памяти остались и мелкие кудряшки Джастина Тимберлейка на заре его карьеры — начало нулевых говорило на своем, особенном стилевом языке. Хвала богам, современная мужская завивка выглядит гораздо мягче и естественнее.

Мужчины, которые сегодня выбирают перманент, кроме чисто эстетических факторов руководствуются и удобством. Елена Метлина, стилист салона Slowmo Tsvetnoy, считает, что одно из главных преимуществ завивки — это экономия времени на утренней укладке волос. «Как показывает практика, мужчины хотят, чтобы у них были не только красивые и ухоженные волосы, но и мечтают о легкости в ежедневном уходе»,— говорит она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Бон Джови Фото: Ross Marino / Getty Images группа «Европа» Фото: Lynn Goldsmith / Corbis / VCG / Getty Images Майкл Джексон Фото: Jim Steinfeldt / Michael Ochs Archives / Getty Images Брэдли Купер из «Афера по-американски» Фото: East News Джастин Тимберлейк Фото: Larry Busacca / WireImage Джордж Клуни Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Следующая фотография 1 / 6 Джон Бон Джови Фото: Ross Marino / Getty Images группа «Европа» Фото: Lynn Goldsmith / Corbis / VCG / Getty Images Майкл Джексон Фото: Jim Steinfeldt / Michael Ochs Archives / Getty Images Брэдли Купер из «Афера по-американски» Фото: East News Джастин Тимберлейк Фото: Larry Busacca / WireImage Джордж Клуни Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Текстура, кудри, объем — эти несомненные плюсы быстрого утреннего сбора говорят в пользу перманента. Однако есть подводные камни, на которые стоит обратить внимание. Елена отмечает, что важно, чтобы при завивке качество волос не пострадало и они выглядели «живыми». «Такого эффекта мы добиваемся, используя биозавивку Alterego: этот состав оказывает максимально мягкое воздействие на структуру волоса, но в то же время позволяет сделать завиток любой интенсивности: от афро до легкой серф-волны».

Обратите внимание: то, что продолжает называться в обиходе «химзавивка», осталось только в названии — никто больше не готов травить волосы. Сегодня в приоритете биозавивка, так как она не содержит химии вроде аммиака, щелочи, кислот и дает отличный результат на натуральных волосах. «Правда, самый яркий эффект заметен только в первый раз,— подчеркивает Алекс Контье.— Если захотите повторить, нужно дождаться, когда волосы отрастут, состричь то, что уже в завивке, и только тогда делать повторно. Иначе со временем волосы превращаются в сено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ви, участник южнокорейской К-поп-группы BTS Фото: East News Гонг Ю Фото: Han Myung-Gu / WireImage Ли Мин Хо Фото: Ten Asia / Multi-Bits / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Ви, участник южнокорейской К-поп-группы BTS Фото: East News Гонг Ю Фото: Han Myung-Gu / WireImage Ли Мин Хо Фото: Ten Asia / Multi-Bits / Getty Images

Тем, кто решился вести кучерявую жизнь, нужно помнить о том, как правильно ухаживать за волосами. В целом специалисты сходятся в одном: средства регулярного увлажнения и питания должны обязательно встроиться в вашу рутину ухода за собой. Ярослав Стефанив, стилист барбершопа Mr. Right, советует: «После процедуры завивки обязательно нужно увлажнять волосы и использовать питательные маски для волос. Первые три дня мыть волосы не рекомендуется. В дальнейшем после мытья нужно дождаться полного высыхания волос и затем расчесать с минимальным нажимом, начиная с кончиков». Кондиционеры после шампуня, муссы, сухое масло для формирования завитка — все они должны занять свое место на полке в ванной. Обновлять перманентную завивку можно через три-шесть месяцев, но следить за их состоянием нужно очень внимательно. Мода проходит, а шевелюра — до определенного возраста — остается.

Ирина Кириенко