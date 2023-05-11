Двое уфимцев отдали мошенникам около 13 млн рублей

В Уфе возбуждены два уголовных дела по фактам мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

47-летний житель Сипайлово обратился в отдел полиции №8 с заявлением на незнакомца, который звонил ему с 20 марта по 2 мая. Представившись сотрудником крупной валютной биржи, мошенник предложил увеличить доход с помощью инвестиций, и уфимец согласился. Сначала на его счет поступали незначительные суммы, якобы прибыль от вложений. Тогда обманутый инвестор перевел мошенникам около 12 млн руб., в том числе 9 млн руб. были взяты в кредит, более 3 млн руб. он взял в долг у родственников и друзей, и 500 тыс. руб. — личные сбережения.

30-летний житель Советского района обратился в отдел полиции №7. В его случае мошенник действовал по похожей схеме. Неизвестный предложил пострадавшему инвестировать через малоизвестный сайт. Он рассказал о преимуществах пассивного заработка и убедил потенциального клиента, что это безопасно. Заявитель передал ему около 1,5 млн руб. при личной встрече в кафе возле торгового центра. Позднее выяснилось, что деньги не приносят прибыль «инвестору».

Майя Иванова

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