Конкурсная комиссия одобрила всех троих кандидатов на пост главы Миасса

Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Миасса по итогам тестирования и собеседования рекомендовала городскому собранию депутатов всех троих участников конкурса. Об этом сообщают в представительном органе со ссылкой на председателя комиссии Станислава Мошарова.

На пост мэра претендуют вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, генеральный директор ООО «Аргус групп М» (Челябинск) Виктор Легенчук и начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин. Главу Миасса депутаты городского собрания выберут тайным голосованием на заседании 17 мая.

Пост мэра Миасса освободился в марте этого года после досрочной отставки Григория Тонких, который занимал эту должность с мая 2018 года.