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Коммерсантъ FM
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Годовой убыток японского инвестиционного холдинга Softbank Group составил $7,18 млрд

Японская корпорация Softbank Group опубликовала отчетность за завершившийся в марте финансовый год, сообщив о чистом убытке в размере ¥970 млрд ($7,18 млрд). Главная причина слабых результатов — рекордные убытки принадлежащего SoftBank Group инвестиционного фонда Vision Funds, которые по итогам года составили $32 млрд. Это почти на 70% больше, чем годом ранее.

Vision Funds, включающий два фонда — Vision Fund 1 и Vision Fund 2, продолжает нести убытки из-за отсутствия прибылей на фоне ослабления мировой экономики у стартапов, в которые инвестирует фонд, в их числе китайский разработчик ИИ SenseTime, американский сервис доставки еды DoorDash и индонезийский сервис такси GoTo. Так, из-за списания стоимости активов стоимость портфеля Vision Fund 2 на конец года составляла $31 млрд, в то время как стоимость приобретения этих активов составляла $49,9 млрд.

В середине прошлого года глава SoftBank Масаеси Сон объявил о переводе корпорации на «режим обороны», учитывая сложную экономическую обстановку. Режим предусматривает резкое сокращение инвестиций и продажу части активов. Так, за год корпорация осуществила инвестиции на общую сумму лишь $3,14 млрд, в то время как годом ранее эта сумма превышала $44 млрд. Кроме того, чтобы привлечь средства, SoftBank продала часть пакетов акций в крупных компаниях, таких как T-Mobile и Alibaba, а также все имевшиеся у нее акции Uber.

Комментируя результаты корпорации, финансовый директор SoftBank Йосимицу Гото заявил, что это был нестабильный финансовый год, насыщенный геополитическими рисками и отмеченный нестабильностью финансовой системы. Но, по его мнению, в текущем квартале нового финансового года «можно ожидать некоторые признаки улучшения, хотя и не фундаментального решения всех вышеуказанных проблем».

Алена Миклашевская

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