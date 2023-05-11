Белгородские энергетики и пожарные отработали взаимодействие по ликвидации условного возгорания на подстанции

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» совместно с пожарным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области провел плановую противоаварийную тренировку, направленную на проверку готовности персонала к оперативным и слаженным действиям в пожароопасный период и в сложной режимной обстановке.

Фото: Белгородэнерго

Энергетики и пожарные отработали межсистемное взаимодействие по предотвращению развития аварийных ситуаций и их эффективной ликвидации.

По сценарию тренировки в результате прохождения грозового фронта и попадания в оборудование разряда молнии был поврежден трансформатор на высоковольтной подстанции в Прохоровском районе. Пробой изоляции привел к короткому замыканию, выбросу и возгоранию трансформаторного масла. На объекте отключились выключатели 110 кВ, без электроснабжения остались потребители Прохоровского района области.

Сигнал об инциденте в автоматическом режиме поступил в оперативно-информационный комплекс Центра управления сетями. Диспетчер зафиксировал на объекте задымление, поле чего незамедлительно направил к месту ЧП оперативно-выездную бригаду энергетиков и подразделение пожарного формирования. Электромонтеры оперативно локализовали возгорание, а финальную точку в происшествии поставили пожарные.

После тушения энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, пожароопасный сезон в регионе начинается с наступлением теплого времени года и заканчивается в октябре. Значительное повышение температуры воздуха повышает риск возникновения различного рода возгораний. Во время противопожарных и диспетчерских тренировок энергетики отрабатывают действия по тушению пожаров, ведению оперативных переговоров и другие организационные и технические мероприятия, способствующие быстрому устранению кризисных ситуаций.

«Контрольная тренировка по профилактике возгорания на подстанции является плановой. Главная цель таких мероприятий – отработать совместные действия по предупреждению развития аварийных ситуаций в электросетях, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» Антон Герасимов. – На тренировке условное возгорание было оперативно ликвидировано».