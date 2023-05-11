В Горячем Ключе объявили карантин по лейкозу крупного скота

На территории частного хозяйства в Горячем Ключе объявили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ управления ветеринарии Краснодарского края опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BBC Films; Doc Society; Halcyon Pictures Фото: BBC Films; Doc Society; Halcyon Pictures

Эпизоотическим очагом и зоной карантина объявлена территория предприятия, расположенного на улице Подгорной в станице Бакинской с радиусом 1,5 км от хозяйства. В рамках ограничительных мероприятий действует запрет на вывоз инфицированных животных, посещение территории предприятия посторонними, совместное содержание больных и здоровых особей и другие меры.

Специалисты проведут необходимые исследования, по результату которых будет принято решение об отправке больных животных на убой.

Анастасия Донскова

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