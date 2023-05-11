Власти Липецкой области намерены популяризировать работу чиновников

Правительство Липецкой области стало инициатором межрегионального проекта, который направлен на популяризацию работы в госструктурах среди молодежи - «Госслужба в лицах». Его идея, поясняют в облправительстве, – через личные истории показать студентам профильных специальностей, что «впереди их ждет яркая, насыщенная, перспективная и, самое главное, полезная для общества и государства деятельность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Липецкий губернатор Игорь Артамонов уверен, что «в госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях». Но власти хотят, чтобы молодежь не только относилась к работе чиновников «с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу»: «И для достижения ее старалась учиться на ''отлично'', проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор».

Соответствующий пилотный проект по инициативе губернатора с марта в Липецкой области реализует региональное управление госслужбы и кадровой работы совместно с местным филиалом Российской академии народного хозяйства при президенте РФ. Для обучающихся, в частности, «проводятся встречи с успешными политиками и чиновниками, причем не только в аудиториях вуза, но и непосредственно на рабочих местах руководителей». Так, студенты липецкого РАНХиГС уже встретились с исполняющей обязанности начальника управления госслужбы и кадровой работы области Еленой Соломахиной, главным федеральным инспектором по Липецкой области Олегом Снежковым, начальником территориального ГУ МЧС, генерал-майором внутренней службы Василием Разумновым, с руководителем управления Федерального казначейства по области Татьяной Пелипец, с главой телерадиокомпании «Липецкое время» Натальей Калугиной.

Спикеры, как пояснили в облправительстве, рассказывали о том, что их мотивирует. «Мы умеем делать многое и постоянно учимся делать еще больше. Дополнительные стимулы для работы на госслужбе – наличие социальных гарантий и непрерывное профессиональное развитие. Есть возможность расти как вертикально – продвигаться вверх по карьерной лестнице, так и развиваться горизонтально – охватывать новые проекты из разных сфер жизни региона»,– сообщила госпожа Соломахина. Некоторых обучающихся планируется теперь привлечь в качестве стажеров в профильные управления.

К проекту в перспективе могут присоединиться и другие регионы, в которых есть филиалы РАНХиГС: Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Ростовская, Вологодская и Воронежская области, Камчатский край и Республика Татарстан. Межрегиональное сотрудничество должно позволить поднять статус проекта, полагают его инициаторы.

Владимир Зоркий