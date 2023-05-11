В Свердловской области задержали группу вымогателей, притворяющихся казаками

Полиция и при силовой поддержке спецназа задержала четырех жителей Свердловской области, подозреваемых в вымогательстве и разбойных нападениях. Главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным полиции, члены группировки шантажировали наркозависимых, угрожая рассказать силовикам про их «увлечения». За молчание они требовали платить. Одного из пострадавших с целью запугать подвели к окну на 21-м этаже дома и пообещали сбросить вниз. Часто подозреваемые использовали для запугивания пистолет. Полковник Горелых добавил, что их жертвами могли быть и «абсолютно законопослушные люди».

После их задержания полиция установила, что при совершении преступлений подозреваемые использовали удостоверение Есаула Союза казачьих формирований. При обыске сыщики изъяли и красную корочку Наказного Атамана, чью подлинность предстоит установить на экспертизе.

Валерий Горелых отметил, что задержанные предпринимали попытки неповиновения сотрудникам полиции, препятствовали установлению обстоятельств совершенных криминальных эпизодов и даже пытались скрыться. Сейчас они находятся в СИЗО.

Пострадавших от действий группировки просят позвонить оперативным сотрудникам из ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области по номеру: 8 343 297 55 27; 8 343 297 55 06.

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