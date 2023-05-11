В центре Сочи сгорел инкассаторский автомобиль

В Центральном районе Сочи сгорел инкассаторский автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 11 мая в 09:01. К месту происшествия, на улицу Пластунскую, незамедлительно направились пожарные. Прибыв на место, специалисты установили, что площадь пожара составила 6 кв. м. Ликвидировать огонь и последствия возгорания спасателям удалось за несколько минут — в 09:12 пожар полностью устранили.

К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники. В соцсетях появилась информация, что причиной возгорания могла быть неисправность авто.

Анастасия Донскова

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