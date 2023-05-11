В октябре 2023 года стоимость захоронений в Ростове увеличится на 11%

Цены на услуги по захоронению на кладбищах Ростова-на-Дону с 5 октября текущего года будут повышены. Информация об этом содержится в проекте постановления, опубликованном на сайте администрации города. В среднем цены увеличатся на 11%.

Согласно документу, стоимость погребения на Ростовском кладбище составит 2516 руб., что на 267 руб. больше, чем в прошлом году. Цена услуг на Пролетарском кладбище увеличится до 1488 руб. (рост на 159 руб.), на Северном — до 1561 (увеличение на 166 руб.), на Еврейско-Татарском — до 1365 руб., на Братском — до 1292 руб. (рост на 137 руб.), на верхне-Гниловском — до 1684 руб. (повышение 179 руб.), на Александровском — 1732 руб. (увеличение на 184 руб.).

Анастасия Назарова