«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие возможности предоставляет бизнесу платформа «Мой экспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Создание новых совместных проектов, возобновление давно забытых и налаживание дополнительных путей поставок — все это только в прошлом году укрепило торгово-экономические связи Москвы и Нью-Дели. Так, товарооборот между Россией и Индией увеличился втрое, практически до $40 млрд. Неудивительно, что в таких условиях растет спрос на программы поддержки бизнеса, который уже вышел на зарубежные рынки либо только планирует это сделать.

Все эти инструменты собраны на цифровой платформе «Мой экспорт». Это своего рода «госуслуги для экспортеров». Площадка позволяет предпринимателям оформлять необходимые документы, искать потенциальных клиентов, получать консультации и обучаться новым компетенциям. Здесь и работа с маркетплейсами и, что немаловажно, возможность подать заявку на меры финансовой поддержки. Речь идет о компенсации затрат на логистику, сертификацию товаров или расходов на участие в международных выставках и ярмарках.

Кроме того, на платформе доступны и специальные возможности, которыми могут воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на внешних рынках. Например, услуга «Страхование. Отсрочка платежа», которую предоставляет страховое агентство ЭКСАР, отмечает старший менеджер по краткосрочному кредитному страхованию компании Людмила Ермолова:

«Страхование отсрочки платежа среди других продуктов ЭКСАР для МСП пользуется особой популярностью. Так, только за I квартал 2023 года 35 малых и средних предприятий застраховали свои экспортные поставки на общую сумму свыше 263 млн руб. За три месяца они заключили более 40 договоров страхования. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки. Таким образом, экспортер может быть уверен в том, что он получит средства за поставленные товары и имеет возможность расширить географию поставок. Для того чтобы получить этот страховой продукт, достаточно заполнить заявление в личном кабинете платформы "Мой экспорт"».

Цифровая платформа «Мой экспорт» создана благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». На платформе предприниматели могут также получить консультации экспертов по работе с внешними рынками, а это свыше 400 специалистов.