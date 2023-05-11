Вор взыскал с Минфина компенсацию за ложное обвинение в 15 кражах

В пользу нижегородца, осужденного в 2021 году на пять лет заключения за серию краж из садовых домиков и квартир, суд взыскал 120 тыс. руб. компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Осужденный мужчина, которого также оправдали по 15 эпизодам краж, обратился в суд с иском к Минфину России, управлению Федерального казначейства по Нижегородской области, следственному управлению МВД по Нижнему Новгороду и органам прокуратуры. Он ссылался на то, что с 2019 по 2021 год следователи исключительно в целях личной служебной заинтересованности, основываясь лишь на собственных декларативных утверждениях, возбудили в отношении него 15 уголовных дел, а прокуратура Ленинского района незаконно утвердила по этим эпизодам обвинительное заключение. В результате обвиняемый фактически три года содержался в СИЗО и заболел тяжелой болезнью. В рамках права на реабилитацию заключенный просил взыскать с государственных органов 1,5 млн руб. за причиненный моральный вред.

Нижегородский райсуд счел доказанными нравственные и физические страдания истца, но на порядок снизил сумму взыскания, указав, что под стражей его держали и за те преступления, вина по которым впоследствии подтвердилась. Компенсацию арестанту должен выплатить Минфин.

Иван Сергеев