Экс-руководитель Пермского оперного театра объяснил свое увольнение конфликтом с главой краевого минкульта

Бывший генеральный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Довлет Анзароков уволился не по соглашению сторон, а из-за конфликта с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой. Об этом господин Анзароков сообщил в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Дорогие друзья, как уже сообщил ряд изданий, я покидаю замечательный Пермский театр оперы и балета,— написал Довлет Анзароков.— Есть, правда, небольшая поправка: нет никакого соглашения сторон. В том смысле, что я ни на что не соглашался. Это расторжение договора по решению учредителя. Все, что мне было озвучено в качестве причин — это “сложные рабочие взаимоотношения с министром культуры” и “мое нежелание следовать ее советам в части ведения театрального процесса”. И это правда, поскольку из всех советов в части ведения театрального процесса я получал лишь требования избавиться от главного дирижера театра, а также от главного балетмейстера». По словам господина Анзарокова, «подобные советы для успешно работающего учреждения являются не самыми конструктивными и, как минимум, странными».

О расторжении контракта с господином Анзароковым стало известно вчера. Исполнять обязанности генерального директора театра временно будет финансовый директор Татьяна Гущина.

Довлет Анзароков был назначен генеральным директором театра в июне 2021 года, сменив на этой должности Андрея Борисова, занявшего в ноябре 2020 года пост гендиректора Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.