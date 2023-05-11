В Башкирии за сутки произошло 37 пожаров

За сутки в Башкирии произошло 37 пожаров, 21 из них — горение травы и мусора, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Башкирии Петр Ильин. По его словам, все пожары потушены. Также произошел один лесной пожар около деревни Кагарманово Белорецкого района, он локализован на площади 4 га. Всего в Белорецком районе на 11 мая произошло 11 пожаров.

По его словам, в республике установлено 14 комплексов круглосуточного видеомониторинга. Радиус видимости каждого — до 35 км, около 200 тыс. га, обзор комплекса — 360 градусов. Они установлены в районах, где высок риск возникновения лесных пожаров.

Майя Иванова

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