Минстрой Татарстана подтвердил обыски у его замглавы Абубакировой

В региональном минстрое «Ъ-Казань» подтвердили проведение обысков у заместителя министра Элеоноры Абубакировой. Следственные действия прошли в рабочем кабинете чиновницы.

Подробностей дела в министерстве не знают. «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана не обладает информацией о действиях, в совершении которых подозревается Э.Х. Абубакирова»,— сказали «Ъ» в пресс-службе минстроя.

Ранее местные СМИ сообщили о задержании госпожи Абубакировой, которой стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 9 млн руб. (ст. 290 УК РФ). Чиновница занимает пост заместителя министра с конца 2022 года. До этого она была заместителем гендиреиткора ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана».

В следственном управлении СКР по Татарстану задержание госпожи Абубакировой не комментируют.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"