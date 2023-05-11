На Кубани за сутки коронавирусом заболели 40 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 40 жителей региона. Как сообщает оперштаб Кубани, среди заболевших 19 женщин и 21 мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В Краснодаре зарегистрировали 10 заболевших, в Сочи — семь. В Мостовском районе заболели шесть человек, в Тихорецком — четыре. Три случая выявили в Усть-Лабинском районе, в Ейском — два. По одному заболевшему зарегистрировали в в Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Северском, Славянском, Тимашевском и Туапсинском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 362143 случая заболевания коронавирусом. За весь период с выздоровлением выписали 350557 пациентов, 11199 человек скончались.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram