На ремонт Дворца детского творчества в Навашине выделено 47,4 млн рублей

Дворец детского творчества в Навашине объявил конкурс по выбору подрядчика на ремонт здания. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 47,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «БМ-интеграция» Фото: ООО «БМ-интеграция»

Эскиз обновленного Дворца творчества разработало нижегородское ООО «БМ-интеграция». Подрядчику предстоит до 11 ноября отремонтировать кровлю и фасад четырехэтажного здания, заменить окна и двери, озеленить территорию. Строители сохранят три панно на лицевой стороне объекта и восстановят разрушенные декоративные элементы.

Заявки на конкурс принимаются до 26 мая, подрядчика комиссия выберет 31 мая.

Елена Ковалева