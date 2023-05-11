В Башкирии могут установить бесплатный проезд в автобусах

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании 25 мая рассмотрят законопроект, обязывающий перевозчиков устанавливать терминалы для оплаты проезда, сообщили в пресс-службе башкирского парламента. В случае невозможности принятия оплаты из-за неработающего терминала или других причин для пассажира поездка будет бесплатной, отмечается в сообщении. Изменения планируют внести в статью закона «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан».

Принятие водителем оплаты наличными или онлайн-переводом отрицательно сказывается на безопасности перевозки и вызывают «справедливые нарекания со стороны граждан», указано в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект поможет вывести из «черного оборота» наличность и получить более объективные данные о пассажиропотоке, позволит эффективно регулировать сферу пассажирских перевозок. Аналогичные законы работают в некоторых регионах России, в том числе, в Московской области.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Майя Иванова

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