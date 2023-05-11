Нападающий Александр Шаров вернется в «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» подписал договор с форвардом Александром Шаровым на предстоящие два сезона. Нападающий является воспитанником челябинской хоккейной школы, играл за «Белых медведей», «Челмет», на протяжении шести сезонов выступал за «Трактор». В прошедшем сезоне Шаров представлял хабаровский «Амур», где установил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате (18 баллов).

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков объяснил подписание соглашения с Александром Шаровым тем, что клубу «на длинной дистанции чемпионата нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона. Он выразил уверенность, что форвард «многое переосмыслил с момента последней игры за команду и стал настоящим профессионалом, что подтверждают люди, работавшие с ним в минувшие годы в Хабаровске».