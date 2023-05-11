«Ни за что не буду влюбляться», живой металл и кулинарный мастер-класс для детей

В предстоящие выходные в столице Удмуртии на различных площадках покажут классические спектакли, иммерсивную читку-перфоманс и оперетту. Детей ждут на кулинарный мастер-классы в тематике мультфильмов, а в барах зазвучит металл и флейта. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Какие группы выступят?

13 мая, в субботу, в клубе WING18.MCC выступил группа из Екатеринбурга Cyanide Grenade (18+). Они исполнят Thrash Metal. Поддержат исполнителей местные группы Arcaneblaze, Goatbeat, Sadocid, Ammonium и секретные спецгости из Перми. Начнется концерт в 19:00, стоимость билетов — 500 руб.

13 мая в 18:00 в BAЯROCK отмечают «Субботу 13е» (16+). На сцене выступят EX-PROMT, «ТЕНИ», «СВЯТАЯ ИНКВИЗИЦИЯ», HEADROOM и «КЕЛЬВИЯ». Билеты от 200 руб.

13 мая в 20:00 Дмитрий Дубров Plotnik82 и флейтистка Алла Лужецкая дают большой весенний концерт в «Дым FM» (18+). Гости услышат новые песни и хиты в сопровождении гитары и флейты. Стоимость билетов начинается от 800 руб.

Какие пройдут мастер-классы и творческие встречи?

14 мая, в воскресенье, кулинарная студия «Концепт» в 14:00 приглашает детей на мастер-класс (6+). Детей научат готовить молочный коктейль «Дисней», спагетти с фрикадельками «Леди и бродяга», печенье-медаль «Ральф» и пряник из «Шрека». Стоимость — 1,4 тыс. руб.

14 мая, в воскресенье, в 15:00 книжный клуб «Фантастика» приглашает на встречу любителей фантастики и фэнтези (18+). На встрече пройдут обсуждения книги «Я — легенда» Ричарда Мэтисона. Вход бесплатный, однако необходима предварительная запись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие покажут спектакли?

13 мая в «Открытом офисе» в 17:30, 19:00 и 20:30 «Догма» проводит три сеанса иммерсивной читки-перфоманса «Незнакомцы» (18+). Семь незнакомых человек окажутся в странном месте в компании могущественного существа, которое дает им указания. А вот на вопрос «что делать?» героям предстоит разобраться самим в процессе перфоманса. Количество мест: строго семь на каждый сеанс, необходима регистрация. Стоимость — 500 руб.

Государственный театр кукол 13 мая в 15:00 представит спектакль «Ни за что не буду влюбляться» по мотивам книги Ульфа Старка «Чудаки и зануды» (12+). В основе сюжета 12-летняя девочка, мама которой забыла о ее дне рождения. Кроме того, ребенку приходится уезжать из любимого района и переселяться в захолустную окраину, а в новой школе ее принимают за мальчика. Но может, это всего лишь начало большого приключения, которое поможет узнать о себе и о своих близких что-то новое? Стоимость билетов начинается от 400 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры 14 мая, в воскресенье, в 19:00 представит спектакль «Найти рядового Швейка» (18+). Гротескная сатирическая комедия, созданная по мотивам романа Ярослава Гашека, расскажет о судьбе «маленького человека» во время больших потрясений. Стоимость билетов от 330 руб.

14 мая в 18:00 Государственный театр оперы и балета покажет оперетту в трех действиях «Летучая мышь» (16+). На сцене соединятся немецкий фарс «Тюремное заключение» и французский водевиль «Новогодний вечер», но главным героем постановки станет вечный бал, на котором кружится вся Вена, шумная и огромная. Зрители попадут в атмосферу бесконечного праздника. Стоимость билетов начинается от 400 руб.

Подготовила Софья Лямина