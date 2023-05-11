Внешнеторговый оборот Башкирии и Казахстана вырос примерно на 10%

По итогам 2022 года внешнеторговый товарооборот Башкирии и Казахстана вырос на 9,9% по сравнению с 2021 годом, а экспорт продукции — на 3,7%, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, основой экспорта стала продукция химической промышленности, металлы, древесина, продовольственные товары.

В рамках переговоров с представителями исполнительной власти Казахстана представители Башкирии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Республика планирует поставлять в Казахстан зерновую и племенную продукцию, в том числе яйца бройлеров и водоплавающих птиц, сахар, масложировую продукцию. Перспективным направлением является промышленность и инвестиции.

Майя Иванова

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