В Татарстане прогнозируют чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров

В ряде регионов РФ, включая Татарстана, прогнозируются чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра страны Романа Вильфанда.

По его словам, в данный момент угроз для возникновения природных пожаров там нет. Однако погода будет способствовать распространению огня при неосторожном обращении с ним или умышленном поджоге.

Помимо Татарстана высокий риск появления пожаров зафиксирован в Удмуртии, в Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области. Во всех данных субъектах РФ установлен четвертый класс пожароопасности.

"Ъ-Казань"