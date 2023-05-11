РБК: инициатор реформы пожарного надзора подал рапорт об увольнении из МЧС

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении. Документ был подписан в конце апреля, пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МЧС. Причины увольнения не уточняются.

Собеседники РБК отметили, что указа об увольнении Рината Еникеева еще не было, однако директор департамента уже попрощался со своими сотрудниками. По словам одного из источников издания, рапорт был написан господином Еникеевым по рекомендации руководства МЧС.

Как утверждают источники РБК, Ринат Еникеев был инициатором реформы пожарного надзора, принятой в 2021 году. С 1 января 2021-го в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Тогда была отменена практика сплошных проверок и введен так называемый умный контроль. МЧС начало присваивать каждому объекту отдельную категорию пожарного риска. Для них индивидуально установили периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности.

На сайте МЧС Ринат Еникеев до сих пор указан в качестве руководителя департамента надзорной деятельности и профилактической работы. Эту должность господин Еникеев занимает с августа 2017 года. Имеет звание генерал-лейтенанта.

Милена Костерева