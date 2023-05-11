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Челябинское УФАС уличило МУП «ПОВВ» в ограничении конкуренции

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждение муниципальному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») об изменении положения о закупках. В действиях МУП выявлены признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На ПОВВ в УФАС пожаловался индивидуальный предприниматель. В ходе проверки установлено, что в положении предприятия о закупках предусмотрена возможность заключать договоры с единственным поставщиком на техническое обслуживание, аварийный и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Используя этот неконкурентный способ, ПОВВ заключило с ООО «Водоканал» контракт на обслуживание водопровода, канализации и насосных станций в Калининском, Тракторозаводском районах, а также в нескольких поселках Советского и Металлургического районов Челябинска. Стоимость контракта составила 6,4 млн руб.

Челябинское УФАС установило, что этот рынок является конкурентным, и как минимум пять компаний могут оказывать аналогичные услуги. В действиях МУП, являющегося субъектом естественной монополии, усматриваются признаки создания дискриминационных условий, что запрещено п. 8 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Если ПОВВ не исполнит предупреждение УФАС возбудит антимонопольное дело.

В ходе рассмотрения обращения предпринимателя МУП расторг спорный договор.

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