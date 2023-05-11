На Камчатке военные получили сроки за отказ от участия в военной операции

В апреле 35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском вынес обвинительные приговоры четверым военнослужащим по уголовным делам об отказе от участия в специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда.

Последние два приговора были вынесены судом 25 и 27 апреля, но в суде об этом сообщили лишь 10 мая. Оба военнослужащих были признаны виновными в совершении преступлений по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях). Каждому из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщил суд, один из военнослужащих 18 января «в нарушение ст.ст. 16, 33–36, 39 и 43 Устава внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации, а также ст. 9 Дисциплинарного устава вооруженных сил Российской Федерации, не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, отказался от участия в боевых действиях в соответствии с приказом командира воинской части о необходимости его убытия на специальную военную операцию». Аналогичные действия совершил и второй осужденный, но 21 января.

Как сообщается, приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в Тихоокеанском флотском военном суде.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский