Мэрия Стерлитамака возьмет кредит для покрытия дефицита бюджета

Администрация Стерлитамака на аукционе 22 мая выберет банк для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом 200 млн руб. для покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 25,5 млн руб. Он будет оплачен за счет бюджета Стерлитамака.

Срок действия кредитной линии — 1,5 года с начала ее открытия. Период выборки кредитных средств — с 1 июня по 20 декабря 2023 года. Процентная ставка — 8,5% годовых.

Бюджет Стерлитамака на текущий год запланирован с дефицитом 296 млн руб.

Майя Иванова

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