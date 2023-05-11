«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Челябинска в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» на летний сезон увеличит частоту рейсов между Челябинском и Москвой. С 1 июня полеты будут выполняться пять раз в день вместо текущих трех, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Также со 2 июня на направлении добавится один ежедневный рейс авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). С июля все шесть ежедневных перелетов станет выполнять «Аэрофлот».

«Высокая частота рейсов позволит пассажирам запланировать наиболее удобное для себя время вылета и получить больше возможностей для комфортных перелётов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», — сообщают в «Аэрофлоте».

Сейчас полеты из Челябинска в Москву выполняют авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и S7.