«Башзолото» инвестирует 11 млрд рублей в разработку рудника в Хайбуллинском районе

Власти Башкирии планируют включить в перечень приоритетных проект ООО «Башзолото» по разработке существующего подземного рудника на Вишневском месторождении. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития региона.

Компания оценивает вложения в проект в 11 млрд рублей. В процессе его реализации будет создано 195 рабочих мест, а производительность труда вырастет до 600 тыс. т руды в год.

Реализовать проект компания планирует в два этапа. Первый — инвестиционный — этап завершится к 2030 году, отработка месторождения начнется в 2028 и продлится до 2040 года.

Включение в перечень приоритетных инвестпроектов позволяет компании воспользоваться особыми льготами по налогу на имущество и прибыль, а также получить земельный участок без торгов и субсидии на возмещение части затрат по созданию, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

ООО «Башзолото» зарегистрировано в Сибае в мае 2009 года. Предприятие занимается добычей и обогащением медной руды. Учредитель — АО «Башкирское шахтопроходческое управление». По итогам 2021 года прибыль компании составила 517,9 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.

Вишневское медно-колчеданное месторождение находится в Хайбуллинском районе в 70 км от Сибая. Промышленная отработка его запасов началась в 2015 году. Переработкой руды по контракту ведут предприятия УГМК и РМК. Общие запасы полезных ископаемых, главный из которых медь, а основные — золото и цинк, компания оценивает в 12 млн т.

Наталья Александрова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте