Заболеваемость сифилисом выросла на 33% в 2022 году в Новосибирской области

Число впервые выявленных случаев сифилиса в Новосибирской области в 2022 году выросло на 33% по сравнению с 2021-м. Диагноз поставлен пациентам во всех группах населения - от 15 до 70 лет, сообщает региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Если с 2012 по 2017 в Новосибирской области заболеваемость сифилисом планомерное снижалась, то в 2021 году произошел резкий всплеск, и рост не останавливается до сих пор, рассказала главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко. «В 2020 году, после введения ковидных ограничений, во всех регионах фиксировали снижение заболеваемости, но с 2021 года число заболевших выросло практически на 44%», - отмечает медик.

Рост заболеваемости врачи объясняют естественной цикличностью инфекции, вспышки которой повторяются каждый 15-20 лет. Также динамика обусловлена внешней и внутренней миграцией.

«Влияет на общую статистику и отсроченная диагностика: во время пандемии проводили меньшее скринингов. Тестировали на сифилис только пациентов перед госпитализацией и тех, кто сам обращался по этому поводу в медучреждения», - отмечают в минздраве Новосибирской области.

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Лолита Белова