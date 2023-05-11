В Самаре дом Маштакова реконструировали без разрешения на строительство

Управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области допустило ряд нарушений при использовании бюджетных средств, выделенных по региональной госпрограмме развития культуры до 2024 года. Речь идет о средствах на обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Об этом сообщает Счетная палата Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, установлено, что работы по сохранению дома Маштакова в Самаре с 21 сентября 2021 по 25 сентября 2022 года велись «при отсутствии технического надзора»: не проводились экспертно-проверочные мероприятия на предмет соответствия работ

проектно-сметной документации и итогам инженерно-геологических изысканий. Кроме того, реконструкция здания выполнялась без разрешения на строительство. Дом Маштакова является объектом культурного наследия регионального значения. Он располагается в Самаре на ул. Самарской, 207.

Ранее здание закрывалось на реконструкцию. Оно открылось в декабре минувшего года. В настоящее время в доме Маштакова размещается музей-галерея «Заварка». Ранее Счетная палата Самарской области обнаружила неэффективные траты минЖКХ из резервного фонда региона.

Георгий Портнов