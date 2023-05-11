Финский Fortum полностью списал российские активы после потери контроля над операциями

Финская энергетическая компания Fortum полностью списала российские активы после контроля над операциями в России. Общая сумма составила €1,7 млрд, следует из опубликованного заявления 11 мая.

В такую сумму компания оценивала балансовую стоимость всех своих активов в России, включая доли в ТГК-1. Главный исполнительный директор Маркус Раурамо оценил чистые потери Fortum от деятельности на территории РФ в €2 млрд.

Российские активы полностью будут списаны в финансовой отчетности компании за второй квартал 2023 года. Передачу активов в управление Росимуществу в Fortum расценили как «точку не возврата». Активы финского концерна на конец марта 2023 года составляли € 9,8 млрд.

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