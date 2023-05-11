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Коммерсантъ FM
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Ноутбукам снизят прайсы

Почему импортеры корректируют расценки на лэптопы

Ритейлеры прогнозируют снижение цен на ноутбуки. Как пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка, падение стоимости может достигнуть 15% уже летом. Причина — сокращение спроса на гаджеты в других странах. По оценке издания, в первом квартале года мировой рынок компьютеров упал на треть. Склады крупнейших производителей оказались переполнены.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Импортеры в свою очередь уже снизили отпускные цены в некоторых категориях сразу на 30%. Спрос на ноутбуки в России в то же время оживляется, отмечает представитель «М.Видео — Эльдорадо» Андрей Петров:

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«Ассортимент ноутбуков и другой техники формируется сейчас за счет большого пула партнеров и вариативности поставок, поэтому говорить о каких-то единых трендах на рынке электроники сейчас не приходится. По нашей оценке, в первом квартале 2023 года российский рынок ноутбуков составил более 750 тыс. штук. Более 30% от этого объема — компьютеры китайских брендов. А в целом за год средний чек по этой категории снизился на примерно 17%. С середины марта на рынке фиксируется постепенное восстановление спроса относительно 2022 года, в том числе это актуально и для категории ноутбуков».

Вместе с тем, снижение стоимости ноутбуков, вероятно, окажется неравномерным, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDail Денис Кусков. По его словам, техника той же компании Apple вряд ли существенно потеряет в цене:

«В 2022 году в Россию было поставлено очень большое количество ноутбуков как китайских, так и ввезенных параллельным импортом. Все это привело к затовариванию складов и, естественно, к возможному снижению ценовых характеристик. Стоимость может упасть на 10-15%, может, даже на 20% на некоторые модели. Для длительного использования покупают ноутбуки в ценовом диапазоне от 35 тыс. руб. до 55 тыс. руб.

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Все, что выше, — это уже более серьезный уровень. Пока про Apple трудно сказать, что на ее продукцию будут какие-то заметные снижения. Скорее, могут быть корректировки, опять же учитывая, что не сам производитель ввозит товары в Россию. Но ожидать какого-то 50% обвала, конечно, не приходится».

Другие ритейлеры электроники также отмечают рост продаж ноутбуков. Так, по подсчетам Ozon, в первом квартале 2023 года было реализовано в 2,5 раза больше лэптопов, чем в тот же период 2022-го.

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Дарья Фоменко

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