В Ярославле восстановят ограду 1970-х годов у здания Банка России

В Ярославле восстановят в первоначальном виде ограду здания Банка России на Первомайской улице. Об этом сообщили в ярославском отделении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Несколько лет ограда была закрыта баннерами, а ранее — листами поликарбоната. В отделении Банка России рассказали, что секции металлической кованой решетки и чугунные стойки забора будут сняты и отремонтированы, утраченные фрагменты заменены. После ремонта ограда будет выглядеть так, как при установке в 1970-х годах. Проект работ был согласован в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

«Мы прилагаем усилия к тому, чтобы облик исторического здания и его ограждения радовал глаз жителей и гостей города»,— сказал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Работы планируется завершить осенью.

Антон Голицын