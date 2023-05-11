Соревнования по триатлону IRONSTAR пройдут в Анапе 12-13 мая

Международные соревнования по триатлону IRONSTAR-2023 пройдут в Анапе 12 и 13 мая, сообщает пресс-служба города. Турниры под этим брендом проходят с 2015 года в восьми городах России. Анапа встречает IRONSTAR второй год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным мэрии, в этом году программа IRONSTAR ANAPA 2023 включает детские и женские забеги, а также соревнования по триатлону на трех дистанциях.

«Анапа – один из самых спортивных городов России, и для нас честь второй год подряд вместе с IRON STAR открывать сезон триатлона в Краснодарском крае. Уверен, это будет настоящий праздник для наших жителей и туристов, полный спортивного азарта, ярких эмоций и впечатлений» – прокомментировал мэр Анапы Василий Швец.

IRONSTAR – соревнования по триатлону для профессионалов и любителей циклических видов спорта.В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки. Принять участие в триатлоне может каждый, выбрав подходящую дистанцию.

12 мая состоятся детский забег STARKIDS для детей до 12 лет и женский забег на 5 км IRONLADY.

13 мая участников ждут три дистанции на выбор: OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и SUPERSPRINT RELAY (командная эстафета, в которой могут принять участие 2-4 человека).

« Анапская гонка уникальна живописностью: здесь и песчаные дюны, и голубое море, и зеленый беговой этап. Город благодаря администрации преображается с каждым годом, и нам важно показать это нашим участникам», – отметил гендиректор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Наталья Решетняк

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