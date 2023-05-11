В Челябинской области установили новую памятную дату

Законодательное собрание Челябинской области приняло законопроект об установлении в регионе новой памятной даты — Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Ранее соответствующую инициативу выдвинул губернатор Алексей Текслер, сообщают в пресс-службе парламента региона.

Памятную дату будут отмечать 11 марта. В 2023 году в этот день исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он был сформирован из трудовых коллективов трех областей Челябинской, Свердловской и Молотовской (Пермский край). Корпус участвовал в Курской битве и дошел до Берлина и Праги.